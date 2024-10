Deutsche Bank AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: RWE-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Resultate des Energieversorgers dürften nicht stark genug ausfallen, um eine Erhöhung der Jahresziele zu rechtfertigen, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer am Freitag vorliegenden Studie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie legte um 14:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 30,85 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 32,90 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 706 700 RWE-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2024 um 22,8 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte RWE am 13.11.2024 vorlegen.

