Deutsche Bank sieht Einstiegschancen bei NIO-Aktie

• NIO-Aktie mit desaströser Börsenperformance 2022• Deutsche Bank-Analyst sieht kurzfristig Kurskatalysatoren• Kursziel mit deutlichem Aufwärtspotenzial

Mehr als 64 Prozent hat die NIO-Aktie 2022 an Wert verloren (Stand: Schlusskurs vom 22. Dezember 2022). Damit übertrifft der Wertverlust noch das Minus beim ebenfalls unter Druck geratenen Konkurrenten Tesla, auch heimische Rivalen wie Li Auto oder BYD hielten sich an der Börse um Welten besser. Daran konnten auch überraschend starke Umsatzzahlen zum dritten Quartal nichts ändern. Belastend wirkten sich anhaltende Probleme in den Lieferketten sowie die restriktive COVID-Politik Chinas aus.

NIO-Aktie: Deutsche Bank sieht Einstiegsmöglichkeit

Edison Yu, Analyst bei der Deutschen Bank, sieht für NIO-Anleger dennoch ein versöhnliches Jahresende voraus. Es gebe eine Reihe potenzieller "positiver Entwicklungen", die als Grundlage für eine "kurzfristige Anlageidee" dienen würden, zitiert TipRanks den Experten.

Dabei verweist Yu insbesondere auf einen zu erwartenden "erheblichen" Anstieg des Liefervolumens. Vor dem Hintergrund, dass der Autobauer eigenen Angaben zufolge gerade das 300.000ste Fahrzeug produziert habe, lasse sich eine beschleunigte Produktion erkennen. "Wenn man bedenkt, dass die kumulativen Lieferungen im November bei 274.000 lagen, deutet dies darauf hin, dass die Produktion gut ansteigt und die Prognose für das 4. Quartal durchaus erreichbar ist (43.000-48.000 Einheiten)", so der Analyst.

Zudem sollten noch zwei weitere Entwicklungen seiner Ansicht nach positiven Einfluss auf die NIO-Aktie nehmen. Am 24. Dezember wird das Unternehmen seinen alljährlichen "NIO Day" abhalten. Im Rahmen der Veranstaltung sollen voraussichtlich zwei neue Modelle präsentiert werden, Yu erwartet hier überarbeitete Versionen der SUVs ES8 und EC7 die von den Verbrauchern seiner Einschätzung nach "gut angenommen werden dürften".

Und auch die zunehmenden Lockerungen von Chinas strenger COVID-Politik könnten der NIO-Aktie auf die Beine helfen, ebenso wie eine zu erwartende "endgültige Entscheidung des US-amerikanischen PCAOB (das Public Company Accounting Oversight Board) zu den Prüfungsstandards für in China ansässige Unternehmen, die in den USA börsennotiert sind".

Anleger sollten bei NIO jetzt zugreifen

Vor diesem Hintergrund rät Yu zum Einstieg in die NIO-Aktie und hat entsprechend einen so genannten "Catalyst Call" herausgegeben. Der Kauf von NIO-Anteilsscheinen solle vor den oben genannten Ereignissen erfolgen, rät der Deutsche Bank-Analyst. Unabhängig von möglichen kurzfristigen Entwicklungen bewertet Yu die NIO-Aktie mit "Buy" und hat ein Kursziel von 21 US-Dollar herausgegeben. Zum aktuellen Aktienpreis von 11,61 US-Dollar wäre dies ein Aufwärtspotenzial von rund 81 Prozent (Stand: Schlusskurs vom 21. Dezember 2022).



Redaktion finanzen.at