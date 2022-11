NIO-Aktie an der NYSE gefragt: Tesla-Rivale NIO kann Umsatz deutlich steigern

Für NIO ist das dritte Geschäftsquartal 2022 erneut mit einem Verlust zu Ende gegangen. Das EPS lag bei -2,53 CNY nach einem Verlust pro Aktie von -1,82 CNY vor Jahresfrist. Damit hielt sich das Unternehmen schlechter als von Analysten erwartet, die Expertenprognosen hatten sich beim Verlust je Anteilsschein zuvor auf -0,942 CNY belaufen.

Der Umsatz des Tesla-Rivalen zog daneben im Berichtsquartal deutlich an und verbesserte sich von 9,8 Milliarden CNY auf 13 Milliarden CNY. Hier hatten Experten zuvor Erlöse von 9,90 Milliarden CNY in Aussicht gestellt - NIO setzte also mehr um als erwartet.

Anleger schickten die NIO-Aktie im NYSE-Handel 11,78 Prozent hoch auf 10,34 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at