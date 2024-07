Deutsche Telekom-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 30,60 auf 32,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Grindle befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der unterdurchschnittlichen Bewertung der T-Aktie. In den anstehenden Kapitalmarkkttagen der Telekom und der Tochter T-Mobile US im Oktober sieht er eine Gelegenheit, daran etwas zu ändern.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 24,23 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 32,07 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 705 334 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2024 um 15,3 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2024 / 08:26 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.