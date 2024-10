Deutsche Telekom-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Bank Research hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Auf seiner im Dreijahresrhythmus stattfindenden Kapitalmarktveranstaltung habe das Unternehmen nur teilweise konservative Ziele für die Jahre bis 2027 ausgegeben, schrieb Analyst Robert Grindle in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. In der Vergangenheit hätten die Bonner aber besser als die Konkurrenz abgeschnitten. Dazu komme die überraschend hohe Dividendenankündigung für 2024.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Deutsche Telekom-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Deutsche Telekom-Aktie wies um 12:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 27,12 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 21,68 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1 330 274 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Anteilsschein um 29,1 Prozent nach oben. Die Quartalsbilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





