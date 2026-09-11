11.09.2026 13:53:38

Deutscher Ex-General ist Berater von Litauens Regierungschef

VILNIUS (dpa-AFX) - Der deutsche Generalleutnant a.D. Jürgen-Joachim von Sandrart wird künftig den Regierungschef des Nato-Partners Litauen beraten. Ministerpräsident Mindaugas Sinkevicius ernannte den 64 Jahre alten Ex-Offizier zum Berater für strategische Verteidigungsfragen und die militärische Transformation, wie die Staatskanzlei in Vilnius mitteilte.

Von Sandrart soll demnach bei der Zusammenarbeit mit den Nato-Verbündeten, insbesondere mit Deutschland unterstützend zur Seite stehen. "Ich bin überzeugt, dass seine Erfahrung uns helfen wird, die notwendigen Entscheidungen zu treffen, um die litauische Verteidigung schneller zu stärken", wurde Sinkevicius in der Mitteilung zitiert.

Vor seinem Ausscheiden in den Ruhestand im Frühjahr 2025 war von Sandrart zuletzt Kommandeur des Multinationalen Korps Nordost der Nato in Stettin in Polen. Seine neue Position übt er ehrenamtlich aus.

Er werde seine Erfahrung für Litauen, für die Vertiefung der Partnerschaft, für Europa und die westliche Allianz einbringen, "um unsere Verteidigungsfähigkeit und unsere nachhaltige Geschlossenheit gegenüber der russischen wie auch gegenüber jeder Bedrohung zu stärken", sagte von Sandrart dazu der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die Bundeswehr baut in Litauen die Panzerbrigade 45 auf. Sie wurde von der Bundesregierung als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch Russland zugesagt und im Frühjahr 2025 formal in Dienst gestellt. Die Brigade soll bis 2027 einsatzfähig sein. Bislang sind rund 2.000 Angehörige der Truppe in dem Baltenstaat stationiert./awe/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflationsdaten im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel zu. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen