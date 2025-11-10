|
10.11.2025 17:08:00
Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1571 US-Dollar
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Montag mit 1,1571 (zuletzt: 1,1561) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8778 (0,8811) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9318 (0,9312) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 178,31 (176,99) japanischen Yen.
Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,282 (24,333) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 383,58 (385,44) Forint je Euro ermittelt.
Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.086,21 Dollar nach 4.005,10 Dollar beim Schlusskurs vom Freitag. Am Markt wurde der Preissprung beim Gold mit schwachen US-Konjunkturdaten erklärt. Zuletzt hatte sich das Konsumklima in der größten Volkswirtschaft der Welt unerwartet stark verschlechtert. Ein von der Universität Michigan erhobener Indikator für die Konsumlaune im November ist spürbar gefallen, wie aus Daten vom Freitag hervorgeht.
mik
ISIN EU0009652759 EU0009652759
