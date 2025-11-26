Dollarkurs

1,1596
 USD
-0,0002
-0,02 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
26.11.2025 16:20:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1577 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Mittwoch mit 1,1577 (zuletzt: 1,1551) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8776 (0,8788) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9341 (0,9345) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 181,09 (180,42) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,168 (24,133) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 382,00 (381,56) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.142,53 Dollar nach 4.132,31 Dollar beim Schlusskurs vom Dienstag.

ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:12 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Keine Impulse aus den USA: ATX schließt nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- US-Börsen bleiben wegen "Thanksgiving" geschlossen -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt war unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung zu sehen. In Fernost dominierten die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen