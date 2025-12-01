Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Dollarkurs

1,1632
 USD
0,0040
0,34 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
01.12.2025 16:00:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1646 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Montag mit 1,1646 (zuletzt: 1,1566) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8778 (0,8752) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9323 (0,9318) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 180,28 (180,57) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,181 (24,177) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 380,64 (381,43) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.240,81 Dollar nach 4.232,51 Dollar beim Schlusskurs vom Freitag.

spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:08 Die Top 20 der größten europäischen Banken
16:24 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
15:21 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen