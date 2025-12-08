Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Dollarkurs

1,1627
 USD
-0,0017
-0,15 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
08.12.2025 16:03:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1655 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Montag mit 1,1655 (zuletzt: 1,1645) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8746 (0,8727) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9388 (0,9365) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 181,29 (180,76) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,268 (24,21) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 383,18 (381,78) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.191,62 Dollar nach 4.204,03 Dollar beim Schlusskurs vom Freitag.

spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:56 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
15:52 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX in Grün -- DAX freundlich -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag etwas höher. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen