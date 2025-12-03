Dollarkurs

1,1680
 USD
0,0006
0,05 %
USD - EUR
03.12.2025 16:02:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1668 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Mittwoch mit 1,1668 (zuletzt: 1,1614) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,8766 (0,8796) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9336 (0,9346) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 181,28 (181,26) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,125 (24,161) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 381,0 (380,83) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.213,07 Dollar nach 4.210,33 Dollar beim Schlusskurs vom Dienstag.

spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759

08:32 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025
03.12.25 Jeremy Granthams Investmentstrategie in Q3 2025: Das Aktienportfolio im Überblick
02.12.25 Commerzbank-Depot: In diese US-Aktien hat das Finanzhaus im dritten Quartal 2025 investiert
01.12.25 Die Top 20 der größten europäischen Banken
01.12.25 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Weiter Hoffnung auf Zinssenkung in den USA: ATX nach Verschnaufpause wieder höher -- DAX legt zu -- Kräftige Kursgewinne in Japan - China-Börsen wenig verändert
Der heimische Aktiennmarkt zeigt sich mit Aufschlägen. Auch der DAX gewinnt im Donnerstagshandel. In Asien notieren die Börsen uneinheitlich.
