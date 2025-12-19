Dollarkurs

1,1716
 USD
-0,0010
-0,09 %
USD - EUR
19.12.2025 16:08:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1712 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Freitag mit 1,1712 (zuletzt: 1,1719) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,876 (0,8746) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9318 (0,9316) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 184,15 (182,55) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,323 (24,392) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 386,8 (387,9) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 4.338,37 Dollar nach 4.334,90 Dollar beim Schlusskurs vom Donnerstag.

rst/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759

16:23 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
