Devisen (Früh) - Euro bei 1,0877 US-Dollar wenig bewegt

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh wenig verändert zum US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung tendierte gegen 8.45 Uhr bei 1,0877 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,0880 Euro notiert hatte.

Der Euro hat bereits am Mittwoch angesichts der veränderten US-Zinserwartungen Boden gut machen können und sich weiter von der Zone um 1,08 abgesetzt, schreiben die Helaba-Analysten. Im Zuge dessen konnte auch die 100-Tagelinie, die heute eine erste Unterstützung bei 1,0822 darstellt, überwunden werden. Somit steht laut den Experten das Hoch bei 1,0885 im Test. Sollte der Sprung darüber nachhaltig sein, ist die nächste Widerstandsmarke bei 1,0943 zu finden, hieß es weiter.

Im Tagesverlauf äußern sich nicht nur zahlreiche Vertreter aus der Federal Reserve (Fed). Auch stehen in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Erwartet werden Zahlen vom Arbeits- und Immobilienmarkt, aus der Industrie und zur Preisentwicklung.

ste/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759