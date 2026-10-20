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20.10.2026 09:10:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1229 US-Dollar
"Alles in allem ist das technische Umfeld des Euros gegenüber dem US-Dollar als ambivalent einzustufen. Noch immer ist eine echte Erholung Fehlanzeige", attestieren die Analysten der Helaba in ihrem Tageskommentar. Sollte ein Anstieg gelingen, findet sich laut Helaba eine erste wichtige Hürde an der 21-Tagelinie bei 1,1269. Darüber könnte das 38,2 Prozent-Level bei 1,1320 in Reichweite gelangen. Auf der Unterseite ist das Jahrestief bei 1,1113 als entscheidend anzusehen.
Heute Früh ist zudem auch der Ölpreis wieder in die Höhe gegangen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg auf 111,05 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mai 2026. Treiber dafür ist die Furcht vor neuerlichen Angriffen auf Öl-Tanker in der Straße von Hormuz.
moe/ste
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