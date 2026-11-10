Devisen (Früh) - Euro bei 1,1241 US-Dollar

Der Euro ist Dienstagfrüh zum US-Dollar weiter im Aufwind. Die Gemeinschaftswährung wurde in der Früh bei 1,1241 US-Dollar gehandelt und damit 0,17 Prozent höher als am Montagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1193 (Freitag: 1,1165) US-Dollar festgesetzt.

Die zunehmende Risikobereitschaft der Investoren kam dem Euro-Kurs laut den Analysten der Helaba zugute und der Kurs ist wieder über die 21-Tagelinie gestiegen. Das Indikatorenbild bleibe aber uneinheitlich. Gestützt wird der Euro weiter durch sinkende Ölpreise. Die USA sind im Gegensatz zu Europa ein wichtiges Ölförderland und der Dollar profitiert daher nicht von einem sinkenden Ölpreis. Zudem wird Rohöl in US-Dollar gehandelt. Die Nachfrage nach Dollar geht also bei einem sinkenden Preis zurück.

In den Fokus rücken heute Nachmittag die US-Verbraucherpreise. Laut den Experten der Helaba eine der wichtigsten Datenveröffentlichungen. Das gelte besonders nach den in der letzten Woche deutlich schwankenden Zinserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed und der Tatsache, dass die Marktteilnehmer einer Zinserhöhung im Dezember eine hohe Wahrscheinlichkeit einräumen, diese aber nicht vollständig eingepreist sei, schreiben die Helaba-Analysten in einem Kommentar.

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