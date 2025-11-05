|
05.11.2025 09:01:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1489 US-Dollar wenig verändert
Der Euro hat am Mittwoch in der Früh wenig verändert zum US-Dollar notiert. Zuletzt tendierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1489 US-Dollar, nach 1,1480 Dollar am Vorabend. Der Euro bleibt gegenüber dem US-Dollar angeschlagen, denn der seit Mitte September zu beobachtende Abwärtsimpuls ist intakt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.
In einer technischen Betrachtung besteht nach Einschätzung der Experten Potenzial nach unten für den Euro-Dollar-Kurs bis zu den markanten Tiefs von Ende Juli/Anfang August, die bei knapp 1,14 zu lokalisieren sind. Darunter verläuft bei 1,1333 die 200-Tagelinie.
Die Zinserwartungen haben sich seit der FOMC-Sitzung vor einer Woche zugunsten des US-Dollars entwickelt, in den vergangenen beiden Handelstagen aber nahm der US-Zinsvorteil wieder leicht ab. Dies spricht gegen deutliche Kurseinbußen des Euros, hieß es weiter von den Experten.
ste/lof
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.