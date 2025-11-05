Devisen (Früh) - Euro bei 1,1489 US-Dollar wenig verändert

Der Euro hat am Mittwoch in der Früh wenig verändert zum US-Dollar notiert. Zuletzt tendierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1489 US-Dollar, nach 1,1480 Dollar am Vorabend. Der Euro bleibt gegenüber dem US-Dollar angeschlagen, denn der seit Mitte September zu beobachtende Abwärtsimpuls ist intakt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

In einer technischen Betrachtung besteht nach Einschätzung der Experten Potenzial nach unten für den Euro-Dollar-Kurs bis zu den markanten Tiefs von Ende Juli/Anfang August, die bei knapp 1,14 zu lokalisieren sind. Darunter verläuft bei 1,1333 die 200-Tagelinie.

Die Zinserwartungen haben sich seit der FOMC-Sitzung vor einer Woche zugunsten des US-Dollars entwickelt, in den vergangenen beiden Handelstagen aber nahm der US-Zinsvorteil wieder leicht ab. Dies spricht gegen deutliche Kurseinbußen des Euros, hieß es weiter von den Experten.

ste/lof

ISIN EU0009652759 EU0009652759