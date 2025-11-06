Devisen (Früh) - Euro bei 1,1511 US-Dollar etwas höher

Der Euro hat am Donnerstag in der Früh etwas höher zum US-Dollar notiert. Zuletzt tendierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1511 US-Dollar, nach 1,1484 Dollar am Vorabend. Der Euro hat zum US-Dollar kaum Boden gut gemacht und das übergeordnete technische Bild ist daher weiterhin von Risiken geprägt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

"So wurde mit dem Rutsch unter die Marke von 1,1542 nicht nur Raum bis unter 1,14 eröffnet, auch die quantitativen Indikatoren mahnen unverändert zur Vorsicht", formulierten die Experten. Auf fundamentaler Ebene setzt sich in den USA der Haushaltsstreit indes fort, und daher lassen wichtige Wirtschaftszahlen weiter auf sich warten, hieß es weiter.

ste/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759