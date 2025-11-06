Dollarkurs

1,1539
 USD
-0,0009
-0,08 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
06.11.2025 09:04:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1511 US-Dollar etwas höher

Der Euro hat am Donnerstag in der Früh etwas höher zum US-Dollar notiert. Zuletzt tendierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1511 US-Dollar, nach 1,1484 Dollar am Vorabend. Der Euro hat zum US-Dollar kaum Boden gut gemacht und das übergeordnete technische Bild ist daher weiterhin von Risiken geprägt, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar.

"So wurde mit dem Rutsch unter die Marke von 1,1542 nicht nur Raum bis unter 1,14 eröffnet, auch die quantitativen Indikatoren mahnen unverändert zur Vorsicht", formulierten die Experten. Auf fundamentaler Ebene setzt sich in den USA der Haushaltsstreit indes fort, und daher lassen wichtige Wirtschaftszahlen weiter auf sich warten, hieß es weiter.

ste/mik

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen