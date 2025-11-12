|
12.11.2025 08:43:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1584 US-Dollar wenig verändert
Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1584 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.
Daten zur Preisentwicklung in Deutschland haben die Kurse nicht bewegen können. Im Oktober hat sich die Inflation leicht auf 2,3 Prozent abgeschwächt, wie das Statistische Bundesamt nach einer zweiten Schätzung mitgeteilt hatte. Eine erste Erhebung wurde damit wie erwartet bestätigt.
Im weiteren Tagesverlauf stehen keine weiteren wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. "Heute bleibt der Datenkalender leer, einzig die Reden diverser EZB- und Fed-Vertreter könnten die Zinserwartungen beeinflussen", heißt es in einem Marktausblick der Landesbank Hessen-Thüringen. Unter anderem wird eine Rede der EZB-Direktorin Isabel Schnabel erwartet.
ste/moe
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.