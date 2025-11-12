Devisen (Früh) - Euro bei 1,1584 US-Dollar wenig verändert

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1584 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Daten zur Preisentwicklung in Deutschland haben die Kurse nicht bewegen können. Im Oktober hat sich die Inflation leicht auf 2,3 Prozent abgeschwächt, wie das Statistische Bundesamt nach einer zweiten Schätzung mitgeteilt hatte. Eine erste Erhebung wurde damit wie erwartet bestätigt.

Im weiteren Tagesverlauf stehen keine weiteren wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. "Heute bleibt der Datenkalender leer, einzig die Reden diverser EZB- und Fed-Vertreter könnten die Zinserwartungen beeinflussen", heißt es in einem Marktausblick der Landesbank Hessen-Thüringen. Unter anderem wird eine Rede der EZB-Direktorin Isabel Schnabel erwartet.

ste/moe

