Devisen (Früh) - Euro bei 1,1730 US-Dollar etwas höher

Der Kurs des Euro hat sich am Montag im frühen Handel etwas besser präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 1,1730 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1712 Dollar festgesetzt.

Vorweihnachtlich ruhig war die Meldungslage in der Früh. "In dieser Woche werden in der Regel einige der niedrigsten Handelsvolumina des Jahres verzeichnet", so die Analysten von Deutsche Bank Research.

Mit Blick auf ein Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es unterdessen keine echten Fortschritte. Zwar zeigte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Verhandlungen in Miami zufrieden über seine Gespräche mit der russischen Delegation, ein Durchbruch wurde aber nicht vermeldet.

lof/rst

ISIN EU0009652759 EU0009652759