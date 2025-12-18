|
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1741 US-Dollar wenig verändert
Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel zum US-Dollar kaum verändert präsentiert. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 1,1741 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1722 Dollar festgesetzt.
Im Fokus stehen im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank sowie Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind. Während bei der EZB von Experten derzeit keine Zinsänderung erwartet wird, hatte die US-Notenbank zuletzt die Zinsen weiter gesenkt. Ein schwächelnder Arbeitsmarkt gab trotz einer hartnäckigen Inflation dafür wohl den Ausschlag.
