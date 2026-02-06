Devisen (Früh) - Euro bei 1,1789 US-Dollar

Der Eurokurs hat sich nach der gestrigen Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag in der Früh kaum bewegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1789 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Vorabend (1,1780).

Wie erwartet tastete die EZB die Leitzinsen am Donnerstag nicht an. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins blieb damit das fünfte Mal in Folge bei 2,0 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte auch keine baldige Zinsveränderung in Aussicht. Sie verwies jedoch auf eine große Unsicherheit.

In der deutschen Industrie sank die Produktion Ende des vergangenen Jahres erstmals seit mehreren Monaten wieder. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes ging die Fertigung im Dezember unter anderem wegen einer niedrigen Produktion in der Autoindustrie überraschend deutlich zurück. Im Monatsvergleich fiel die Produktion um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Dies ist der erste Produktionsdämpfer nach drei Anstiegen in Folge. Laut Analysten der Commerzbank Research zeigt dies, dass sich die zuletzt deutlich höheren Aufträge noch nicht in einer höheren Produktion niederschlagen. Die Industrie dürfte zumindest zu Beginn dieses Jahres nicht nennenswert zum Wachstum der deutschen Wirtschaft beitragen.

Im Tagesverlauf könnte das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan von Interesse sein. Es werde erwartet, dass die Stimmung der Verbraucher weiterhin eher gedämpft ausfällt, so die Helaba-Analysten. Die Zahlen dürften wohl nicht in der Lage sein, eine wesentliche Veränderung an den Zinssenkungserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed hervorzurufen. Weiterhin ist zur Jahresmitte ein Zinsschritt eingepreist und ein weiterer bis Ende des Jahres.

rst/spa

