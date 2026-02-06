|
06.02.2026 09:11:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1789 US-Dollar
Wie erwartet tastete die EZB die Leitzinsen am Donnerstag nicht an. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins blieb damit das fünfte Mal in Folge bei 2,0 Prozent. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte auch keine baldige Zinsveränderung in Aussicht. Sie verwies jedoch auf eine große Unsicherheit.
In der deutschen Industrie sank die Produktion Ende des vergangenen Jahres erstmals seit mehreren Monaten wieder. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes ging die Fertigung im Dezember unter anderem wegen einer niedrigen Produktion in der Autoindustrie überraschend deutlich zurück. Im Monatsvergleich fiel die Produktion um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Dies ist der erste Produktionsdämpfer nach drei Anstiegen in Folge. Laut Analysten der Commerzbank Research zeigt dies, dass sich die zuletzt deutlich höheren Aufträge noch nicht in einer höheren Produktion niederschlagen. Die Industrie dürfte zumindest zu Beginn dieses Jahres nicht nennenswert zum Wachstum der deutschen Wirtschaft beitragen.
Im Tagesverlauf könnte das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan von Interesse sein. Es werde erwartet, dass die Stimmung der Verbraucher weiterhin eher gedämpft ausfällt, so die Helaba-Analysten. Die Zahlen dürften wohl nicht in der Lage sein, eine wesentliche Veränderung an den Zinssenkungserwartungen bezüglich der US-Notenbank Fed hervorzurufen. Weiterhin ist zur Jahresmitte ein Zinsschritt eingepreist und ein weiterer bis Ende des Jahres.
rst/spa
ISIN EU0009652759 EU0009652759
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.