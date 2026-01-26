Dollarkurs

1,1865
 USD
-0,0024
-0,20 %
USD - EUR
26.01.2026 08:47:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,18 US-Dollar

Der Euro hat sich zum Wochenstart deutlich über der Marke von 1,18 US-Dollar festgesetzt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1857 Dollar und damit etwas mehr als zum Wochenausklang. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag noch auf 1,1742 Dollar festgesetzt.

Die neue Woche beginnt datenseitig mit der Veröffentlichung des Ifo-Geschäftsklimas für Deutschland. Zu Anfang des Jahres ist aus Sicht der Helaba mit einer Stimmungsaufhellung zu rechnen, nachdem der Index in den zwei Monaten zuvor überraschend schwach ausgefallen war und sich andere Umfragen im laufenden Monat bereits verbessert haben. Dies nähre die Hoffnung auf eine allmähliche Erholung der konjunkturellen Dynamik, wenngleich das Niveau vom Ifo-Index im langfristigen Vergleich aus Sicht der Bank noch niedrig.

moe/rst

ISIN EU0009652759 EU0009652759

