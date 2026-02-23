|
23.02.2026 09:23:00
Devisen (Früh) - Euro bei 1,1820 US-Dollar
Mehr als drei Tage nach dem Urteil des Supreme Courts gegen bestimmte von Trump verhängte Zölle will die Zollbehörde CBP die Erhebung dieser Abgaben einstellen. Ab Dienstag würden alle Zollcodes für die im Zusammenhang mit dem Notstandsgesetz IEEPA verhängten Abgaben deaktiviert, schrieb die Behörde an Logistikunternehmen.
Zum Wochenanfang steht das deutsche Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Das in Deutschland wohl bekannteste Stimmungsbarometer hat in den vergangenen Monaten häufig enttäuscht. Die Vorgaben für den nun anstehenden Februarwert seien freundlich, so die Helaba-Analysten. Der konjunkturelle Erholungspfad in Deutschland scheint stabiler zu werden und ein Ifo-Anstieg würde die Hoffnungen auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung weiter stützen, hieß es weiter.
rst/moe
