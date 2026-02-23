Dollarkurs

1,1758
 USD
-0,0015
-0,13 %
USD - EUR
23.02.2026 09:23:00

Devisen (Früh) - Euro bei 1,1820 US-Dollar

Der Euro hat am Montag nach der Zollentscheidung des US Supreme Courts und der Reaktion der US-Regierung zum Dollar zugelegt. In der Früh notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1820 Dollar und damit höher als am Freitag. Der Oberste Gerichtshof hatte die US-Zölle am Freitag für unrechtmäßig erklärt. US-Präsident Donald Trump verhängte daraufhin auf einer anderen rechtlichen Grundlage umgehend neue Zölle in Höhe von 15 Prozent.

Mehr als drei Tage nach dem Urteil des Supreme Courts gegen bestimmte von Trump verhängte Zölle will die Zollbehörde CBP die Erhebung dieser Abgaben einstellen. Ab Dienstag würden alle Zollcodes für die im Zusammenhang mit dem Notstandsgesetz IEEPA verhängten Abgaben deaktiviert, schrieb die Behörde an Logistikunternehmen.

Zum Wochenanfang steht das deutsche Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Das in Deutschland wohl bekannteste Stimmungsbarometer hat in den vergangenen Monaten häufig enttäuscht. Die Vorgaben für den nun anstehenden Februarwert seien freundlich, so die Helaba-Analysten. Der konjunkturelle Erholungspfad in Deutschland scheint stabiler zu werden und ein Ifo-Anstieg würde die Hoffnungen auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung weiter stützen, hieß es weiter.

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren am Montag schwächer. Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

