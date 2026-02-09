Devisen (Früh) - Euro bei 1,1855 US-Dollar

Der Kurs des Euro ist am Montag weiter gestiegen. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1855 US-Dollar gehandelt und damit ein wenig höher als am Freitagabend. Der Euro war zum US-Dollar in den vergangenen Tagen in der Defensive, auch wenn die Korrekturdynamik nach dem Mehrjahreshoch bei 1,2081 deutlich nachgelassen hat. Einen Schub für den Euro brachten die Erholungen an den US-Börsen und bei den Kryptowährungen.

Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1794 (Donnerstag: 1,1798) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8478 (0,8476) Euro.

Am Freitag trieb die wieder ansteigende Risikobereitschaft den US-Leitindex Dow Jones erstmals über die Marke von 50.000 Punkten. Zudem sank auch das Interesse am US-Dollar als sicherer Hafen, nachdem in den vergangenen Tagen vermehrt Sorgen um den Megatrend KI aufgekommen waren.

Generell stehen zu Beginn der Handelswoche nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Am Vormittag wird mit dem Sentix-Investorenvertrauen ein erster Konjunkturindikator für die Eurozone im Februar erwartet, der am Markt beachtet wird. Es wird mit einem erneuten Anstieg des Stimmungsbarometers gerechnet. Es wäre der dritte Anstieg in Folge.

