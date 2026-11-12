Devisen (Früh) - Euro fällt weiter zum US-Dollar

Der Eurokurs ist am Donnerstag auf ein weiteres Jahrestief gefallen. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1078 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1127 Dollar festgesetzt.

Datenseitig deutet sich ein weiterer ruhiger Handelstag an. Am Nachmittag stehen in den USA lediglich die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie Daten vom Häusermarkt auf der Agenda. Für Impulse könnten dagegen mehrere Äußerungen aus der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgen.

Die Analysten der Helaba verweisen auf den Renditevorteil der USA gegenüber der Eurozone, was auf die gestiegenen Zinserwartungen hinsichtlich der Fed zurückzuführen sei. Dies belaste den Euro zum US-Dollar, wodurch sich auch das charttechnische Bild weiter eingetrübt habe. Die nächsten Haltemarken seien erst im Bereich von 1,10 Dollar zu finden, so die Experten, wobei es wegen der erwarteten US-Immobilienschwäche aber wohl keine frische Impulse für einen weitergehenden Rückgang geben werde.

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