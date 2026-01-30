Dollarkurs

1,1861
 USD
0,0000
0,00 %
USD - EUR
30.01.2026 09:01:00

Devisen (Früh) - Euro gibt ein Stück nach

Der Kurs des Euro ist am Freitag etwas gesunken. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1928 US-Dollar gehandelt und damit ein Stück niedriger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1968 Dollar festgesetzt. Am Dienstag hatte der Euro bei 1,2081 Dollar den höchsten Stand seit 2021 erreicht.

Geopolitische Themen bleiben mit der Angst vor einem möglichen Militärschlag der USA gegen den Iran aus Helaba-Sicht präsent. Die Risikoaversion könne daher jederzeit weiter zunehmen. US-Außenminister Marco Rubio hatte den Iran am Vortag vor möglichen Angriffen auf amerikanische Stützpunkte gewarnt. Dabei schloss er einen militärischen Präventivschlag nicht aus.

Abseits davon stehen zum Ende der Woche zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Im Fokus stehen die Verbraucherpreise aus Deutschland. Im Jänner dürfte es aus Sicht der Helaba zu einem leichten Anstieg der Inflation gekommen sein, was auch auf Sonderfaktoren wie die Erhöhung des CO2-Preises zurückzuführen sei. Die Jahresteuerungsrate könnte leicht über dem EZB-Ziel von zwei Prozent liegen. Dies berge aber keine geldpolitischen Implikationen, hieß es weiter. Die jüngste Eurostärke dürfte die Inflation künftig tendenziell dämpfen.

rst

ISIN EU0009652759 EU0009652759

