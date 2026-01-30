|
Devisen (Früh) - Euro gibt ein Stück nach
Geopolitische Themen bleiben mit der Angst vor einem möglichen Militärschlag der USA gegen den Iran aus Helaba-Sicht präsent. Die Risikoaversion könne daher jederzeit weiter zunehmen. US-Außenminister Marco Rubio hatte den Iran am Vortag vor möglichen Angriffen auf amerikanische Stützpunkte gewarnt. Dabei schloss er einen militärischen Präventivschlag nicht aus.
Abseits davon stehen zum Ende der Woche zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Im Fokus stehen die Verbraucherpreise aus Deutschland. Im Jänner dürfte es aus Sicht der Helaba zu einem leichten Anstieg der Inflation gekommen sein, was auch auf Sonderfaktoren wie die Erhöhung des CO2-Preises zurückzuführen sei. Die Jahresteuerungsrate könnte leicht über dem EZB-Ziel von zwei Prozent liegen. Dies berge aber keine geldpolitischen Implikationen, hieß es weiter. Die jüngste Eurostärke dürfte die Inflation künftig tendenziell dämpfen.
