Devisen (Früh) - Euro gibt leicht nach auf 1,0784 Dollar

Der Euro hat am Freitag im Frühhandel leicht gegen den US-Dollar nachgegeben. Gegen 9.15 Uhr hielt der Euro bei 1,0784 Dollar nach 1,0802 Dollar am Vorabend. Zuletzt litt der Euro-Kurs unter der Erwartung, dass die EZB schneller als ihr US-Pendant Fed mit Zinssenkungen starten könnte, schreiben die Helaba-Analysten. Wichtige Impulse für den Devisenhandel werden daher jetzt von dem am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für November erwartet.

Von dem Bericht erwarten Marktteilnehmer mögliche Hinweise auf die kommenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank. "Er hat das Potenzial, die Zinserwartungen zu beeinflussen, zumal Fed-Chef Powell immer wieder davor gewarnt hat, dass ein enger Arbeitsmarkt die Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung gefährden könnte", schreiben die Helaba-Analysten.

Von der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidung der Fed wird zwar allgemein keine Änderung erwartet, viele Investoren hoffen aber auf Zinssenkungen im Frühjahr. "Vor diesem Hintergrund würde ein Arbeitsmarktbericht, der besser ausfällt als allgemein erwartet, wohl stärkere Marktkorrekturen hervorrufen als ein eher schwacher Arbeitsmarktbericht, der die ohnehin schon vorhandenen Zinssenkungserwartungen bestätigen würde", so die Analysten.

