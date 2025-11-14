|
Devisen (Früh) - Euro gut behauptet bei 1,1641 US-Dollar
Am Donnerstag hatte der Eurokurs rund einen halben Cent zugelegt. Nach dem Ende des US-Regierungsshutdowns wich die anfängliche Risikofreude am Markt bald einer vorsichtigeren Stimmung, während sich die Marktakteure auf die nachträglichen Veröffentlichungen der ausgefallenen US-Daten einstellten. Unterdessen schlugen Fed-Vertreter mit Blick auf eine Zinssenkung im Dezember zurückhaltende Töne an, was den US-Dollar jedoch nicht merklich stützte.
Datenseitig stehen in der Eurozone revidierte Daten zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal an. Erwartet wird ein Plus von 0,2 Prozent. "Dies ist zwar etwas weniger als noch im zweiten Quartal, die leichte Beschleunigung der Quartalsdynamik ist aber positiv zu werten," meinen die Ökonomen der Helaba. Einfluss auf die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB sei aber nicht zu erwarten.
