24.11.2025 08:57:00
Devisen (Früh) - Euro kaum bewegt bei 1,1518 US-Dollar
Der Euro hat sich am Montag im frühen Handel kaum bewegt. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1518 US-Dollar und damit etwa so hoch wie vor dem Wochenende.
Datenseitig werden zum Wochenstart nur geringe Impulse erwartet. Am Vormittag steht in Deutschland nur das Ifo-Geschäftsklima an. Die Experten der Helaba sehen uneinheitliche, aber leicht belastende Vorgaben. "Die weiterhin verhaltene Stimmung der Unternehmen deutet darauf hin, dass die konjunkturelle Entwicklung auch im Schlussquartal 2025 noch mäßig ist", schlussfolgern die Ökonomen daher.
