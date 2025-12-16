Dollarkurs

1,1750
 USD
-0,0002
-0,02 %
USD - EUR
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
Nachrichten
Nachrichten
Tools
Währungsrechner
Invertiert
USD/EUR
16.12.2025 08:29:00

Devisen (Früh) - Euro kaum bewegt vor US-Arbeitsmarktdaten

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel kaum bewegt. Ein Euro kostete in der Früh 1,1749 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1753 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8508 Euro.

Zurückhaltung prägt das Geschehen vor wichtigen US-Konjunkturdaten. Impulse könnten im Tagesverlauf insbesondere von den Arbeitsmarktdaten kommen. Diese dürften am Nachmittag mehr Klarheit über die Lage am Jobmarkt liefern, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed neben der Inflation das zweite Kernkriterium ist.

An diesem Dienstag wird nicht nur der Jobbericht für November veröffentlicht. Es werden auch Daten zur Beschäftigung im Oktober nachgeholt, die im Herbst wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsbehörden im Zuge des Haushaltsstreits ausgefallen waren. Bei ihrer jüngsten Zinssenkung konnte sich die US-Notenbank noch nicht auf die Daten stützen.

spa/ger

ISIN EU0009652759

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

