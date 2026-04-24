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24.04.2026 08:44:00
Devisen (Früh) - Euro kaum verändert
Zuletzt hatte das Ausbleiben von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran und der damit einhergehende Ölpreisanstieg den Euro belastet. Der Ölpreis für die Nordseesorte Brent bleibt mit knapp 106 US-Dollar je Fass auf dem höchsten Niveau seit Anfang April. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Iran zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten.
Datenseitig steht zum Wochenschluss nur das ifo Geschäftsklima für Deutschland an. Die Vorgaben für den ifo-Index des laufenden Monats seien per saldo schwach, schreiben die Ökonomen der Helaba. Deshalb sollte eine erneute leichte Abschwächung des Geschäftsklimas nicht überraschen.
spa/rst
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