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24.04.2026 08:44:00

Devisen (Früh) - Euro kaum verändert

Der Eurokurs hat sich am Freitag zunächst nicht nennenswert bewegt. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1681 US-Dollar gehandelt und damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1694 Dollar festgesetzt.

Zuletzt hatte das Ausbleiben von Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran und der damit einhergehende Ölpreisanstieg den Euro belastet. Der Ölpreis für die Nordseesorte Brent bleibt mit knapp 106 US-Dollar je Fass auf dem höchsten Niveau seit Anfang April. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Iran zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten.

Datenseitig steht zum Wochenschluss nur das ifo Geschäftsklima für Deutschland an. Die Vorgaben für den ifo-Index des laufenden Monats seien per saldo schwach, schreiben die Ökonomen der Helaba. Deshalb sollte eine erneute leichte Abschwächung des Geschäftsklimas nicht überraschen.

spa/rst

ISIN EU0009652759 EU0009652759

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Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die Wall Street zeigt sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
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