Devisen (Früh) - Euro startet etwas tiefer

Der Kurs des Euro hat sich am Montag im frühen europäischen Handel etwas schwächer zum US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung im Bereich von 1,0490 Dollar gehandelt, nach 1,0501 am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0478 Dollar festgesetzt.

Friedenshoffnungen und eine starke Aktienkursentwicklung haben dem Euro gegenüber dem US-Dollar zu Kursgewinnen verholfen, obwohl in den USA das Inflationsproblem größer ist als in der Eurozone und die Fed-Erwartungen nach Meinung der Helaba-Analysten gedämpft sind, während bei der EZB eine Fortsetzung des Lockerungskurses bereits im März vollständig eskomptiert ist.

In der vergangenen Woche lag das datenseitige Interesse in den USA, nun richtet sich der Blick auf Europa, wobei vor allem Stimmungsindikatoren zu beachten sind, kommentierten die Helaba-Experten weiter. Den Auftakt gibt morgen die ZEW-Umfrage. Zu Wochenbeginn stehen hingegen noch keine nennenswerten Daten zur Veröffentlichung an. In den USA bleiben zudem die Finanzmärkte feiertagsbedingt geschlossen.

ger/sto

ISIN EU0009652759 EU0009652759