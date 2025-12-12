Dollarkurs

1,1737
 USD
-0,0002
-0,02 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
USD/EUR
>
12.12.2025 09:13:00

Devisen (Früh) - Euro startet leicht schwächer bei 1,1740 US-Dollar

Der Kurs des Euro ist am Freitag leicht gefallen. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1740 US-Dollar gehandelt und damit nur knapp niedriger als am Vorabend.

Der US-Zinsvorteil ist kleiner geworden, das kommt dem Euro zugute. Dieser konnte zum US-Dollar die 1,17er-Marke und auch das Impulshoch von Mitte Oktober bei 1,1728 überwinden. Damit ist laut Helaba-Experten der Weg frei bis zum Jahreshoch bei 1,1918. Für Unterstützung sorgen die jüngst überwundenen Durchschnittslinien bei 1,1641, 1,1616 und 1,1612 sowie die 200-Tagelinie bei 1,1486. In der kommenden Woche steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Dabei ist laut Analysten keine Veränderung der Geldpolitik zu erwarten.

Kaum Kursauswirkungen zeigt die Inflation in Deutschland. Diese blieb unverändert über der Zwei-Prozent-Marke. Die Verbraucherpreise lagen um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - wie schon im Oktober. Das Statistische Bundesamt bestätigte vorläufige Zahlen. Damit lag die Inflation den vierten Monat in Folge über der wichtigen Marke von zwei Prozent - und wird dort nach Einschätzung von Volkswirten vorerst auch verharren.

rst/lof

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen