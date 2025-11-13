Dollarkurs

1,1614
 USD
-0,0024
-0,20 %
USD - EUR
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
Tools
Währungsrechner
>
<
Invertiert
>
13.11.2025 09:03:00

Devisen (Früh) - Euro steigt auf 1,1611 US-Dollar

Der Euro ist am Donnerstag in der Früh wieder über die 1,16-Dollar-Marke gestiegen. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1611 US-Dollar und damit moderat mehr als am Vorabend.

Nach 43 Tagen ist der bisher längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) durch die Unterschrift des Präsidenten Trump unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. "Die Nachrichten zu den Entwicklungen haben in den letzten Tagen bereits für eine bessere Stimmung an den Finanzmärkten gesorgt und so rechnen wir nicht mehr mit erheblichen Impulsen von dieser Seite", erklären die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick. Zudem sei noch völlig unklar, ob und wenn ja, wann und in welcher Qualität die Daten nachgereicht werden können.

Inzwischen stehen am Vormittag Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone an. Nach vielen nationalen Produktionsdaten dürfte der Einfluss auf die Finanzmärkte aber begrenzt sein, so die Helaba-Experten.

spa/ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:13 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung schwindet: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen