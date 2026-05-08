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08.05.2026 08:05:00

Devisen (Früh) - Euro wenig bewegt vor Daten

Der Euro hat sich am Freitag in der Früh wenig bewegt. Zuletzt lag die Gemeinschaftswährung bei 1,1739 US-Dollar und damit etwas über dem Niveau von Donnerstagabend. Die unklare Lage im Nahen Osten wirkt sich aktuell nicht sonderlich auf das Geschehen am Devisenmarkt aus. Die Marktteilnehmer blicken heute vor allem auf die Beschäftigungsentwicklung in den USA, die Daten kommen am frühen Nachmittag.

"Auch wenn die Krise am Persischen Golf noch die Marktentwicklungen dominiert, werden die Akteure heute den Blick auch auf die US-Arbeitsmarktzahlen richten", schreibt die Helaba in ihrem Tagesausblick. Der US-Arbeitsmarktbericht spielt eine herausragende Rolle für die US-Notenbank Fed bei ihren Zinsentscheidungen. In Deutschland liegt der Fokus heute auf den Daten zur Industrieproduktion. "Die starke Auftragslage und der Anstieg des Umsatzindexes lassen nun ein Plus erwarten", erwartet die Landesbank Helaba.

spa

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