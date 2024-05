Devisen Wien (9.00) - Euro im frühen Handel etwas höher

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel gut behauptet gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 9.00 Uhr bei 1,0731 Dollar und lag damit ein wenig über dem Wert vom Vorabend bei 1,0726 Dollar.

Datenseitig steht am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus. Laut den Experten der Helaba deuten im Vorfeld veröffentlichte Zahlen wie der ADP-Report und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf einen weiterhin robusten Jobmarkt hin.

"Da zudem die Arbeitslosenquote sehr gering und die Lohnentwicklung noch zu hoch ist, wird die Zinssenkungsfantasie wohl gedämpft bleiben. Einer Senkung im Juni wird marktseitig eine nur geringe Wahrscheinlichkeit beigemessen und ein erster Schritt um 25 Basispunkte wird erst per November dieses Jahres vollständig eingepreist. An dieser Erwartungshaltung werden die heutigen US-Daten vermutlich wenig ändern", so die Helaba.

Anders in der Eurozone, dort wird die Zinswende bereits im Juni erwartet. "Zwar dürfte das Szenario "EZB vor Fed" weitergehend eskomptiert sein, Rückenwind für den Euro lässt sich daraus aber nicht ableiten", so die Experten weiter.

kat/ger

ISIN EU0009652759 EU0009652759