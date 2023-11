Devisen Wien (Früh) - Euro bei 1,0912 US-Dollar etwas höher

Der Euro hat sich am Donnerstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas höher präsentiert. Gegen 8.35 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,0912 Dollar. Am Vorabend war sie in New York bei 1,0885 Dollar gehandelt worden.

"Während in den USA Thanksgiving gefeiert wird und sich dort viele Marktteilnehmer schon ins verlängerte Wochenende verabschiedet haben, wird es in Europa mit der Veröffentlichung wichtiger Stimmungsindikatoren erst interessant", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Morgen wird das ifo Geschäftsklima Deutschland veröffentlicht und heute stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone im Mittelpunkt des Interesses, hieß es weiter von den Experten.

