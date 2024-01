Devisen Wien (Früh) - Euro tendiert leicht im Plus zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar leicht gesteigert. Die Gemeinschaftswährung notierte gegen 8.25 Uhr bei 1,0933 Dollar, nach 1,0921 Dollar am Vorabend.

"Datenseitig bleibt es heute ruhig und so gibt es keine Impulse, an den Zinserwartungen nennenswerte Korrekturen vorzunehmen und auch die Reden von EZB- und Fed-Vertretern werden wohl keine klare Botschaft mit sich bringen", schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Erst morgen wird es nach Einschätzung der Experten mit der US Inflation wieder interessant. Dann werden die Zinssenkungsspekulationen auf die Probe gestellt, hieß es weiter.

