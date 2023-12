Devisen Wien (Früh) - Euro wenig bewegt zum US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch in der Früh zum US-Dollar wenig verändert präsentiert. Gegen 8.30 Uhr hielt der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1048 US-Dollar, nach 1,1042 Dollar am Vorabend. Marktteilnehmer verwiesen auf einen sehr ruhigen und impulsarmen Devisenhandel. Der kommende Jahreswechsel dürfte sich auch im Devisenhandel in einem Rückgang der Aktivität niederschlagen.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Berichtstag nicht auf der Agenda. Dementsprechend sollte sich der Euro-Dollar-Kurs auch im weiteren Handelsverlauf in engen Bahnen bewegen.

ste/spa

ISIN EU0009652759 EU0009652759