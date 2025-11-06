Dexterra Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dexterra Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,21 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dexterra Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,26 Prozent auf 281,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 269,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at