DGAP-News: Flash-Update: Delivery Hero erwartet Gewinnschwelle mit seinem Essensliefergeschäft in H2 2022 und gibt Einblicke in die Geschäftsentwicklung von Glovo

Delivery Hero erwartet, dass sein Geschäft für Essenslieferungen in der zweiten Jahreshälfte 2022 den Break-Even für das bereinigte EBITDA erreicht

Darüber hinaus veröffentlicht Delivery Hero ein Flash-Update, um weitere Details über die kürzlich unterzeichnete Transaktion zu erläutern, bei der das Unternehmen die Mehrheit an Glovo übernommen hat

Glovo verfügt über eine starke Präsenz in 25 Ländern und hat eine Run-Rate von ca. EUR 3,8 Mrd. in GTV[1] mit einer organischen Wachstumsrate von 80% im Jahr 2021

Berlin, 10. Januar 2022 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gab heute bekannt, dass das Essensliefergeschäft (einschließlich Glovo[2]) voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 die Gewinnschwelle erreichen und im vierten Quartal 2022 ein bereinigtes EBITDA zwischen 0 und 100 Mio. EUR erzielen wird. Die Investitionen im Zusammenhang mit dem Quick-Commerce-Geschäft sollten im ersten Quartal 2022 ihren Höhepunkt erreichen und danach schrittweise sinken. Zudem bestätigt Delivery Hero sein langfristiges Ziel einer bereinigten EBITDA/GMV-Marge von 5-8 %.

Emmanuel Thomassin, CFO von Delivery Hero: "Delivery Hero hat immer in Wachstum investiert, weil wir das klare Ziel hatten, die notwendige Größenordnung zu erreichen, um Profitabilität zu erlangen. Wir waren stets überzeugt, dass Skalierbarkeit der richtige Weg ist, um allen Partnern in unserem Ökosystem und unseren Aktionären enorme Vorteile bringen zu können. Unsere Investitionsstrategie hat sich als erfolgreich erwiesen, und wir befinden uns auf einem soliden Weg, um unser Essensliefergeschäft noch in der zweiten Hälfte dieses Jahres profitabel zu machen."

Flash-Update zur Glovo-Transaktion

Im Anschluss an die am 31. Dezember 2021 zwischen Delivery Hero und einer Reihe von Aktionären von Glovoapp23, S.L. ("Glovo") unterzeichnete Vereinbarung veröffentlicht Delivery Hero außerdem ein Flash-Update, um Einblicke in Glovos Geschäftsmodell, finanzielle Aufstellung und Wettbewerbspositionierung sowie weitere Details der Transaktion zu geben. Weitere Informationen finden Sie in der vollständigen Präsentation des Flash-Updates oder auf der Investor Relations-Website von Delivery Hero.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex Dax (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

[1] Die Run-Rate wird als annualisierte Zahl für GTV (Gross Transaction Value - Bruttotransaktionswert) im Dezember 2021 berechnet und beinhaltet unterzeichnete M&A-Transaktionen, die im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden.

[2] Der Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Bedingungen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe in mehreren Ländern, und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 erfolgen.