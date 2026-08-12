Dharani Finance legte Quartalsergebnis vor

Dharani Finance gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,41 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dharani Finance 0,330 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 4,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at