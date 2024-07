DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Neutral" belassen. Für die anstehenden Quartalszahlen des Logistikkonzerns liege seine Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) ein wenig über der Konsensprognose, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Darüber hinaus sieht er aber eher Risiken durch ein schwächeres Express-Geschäft sowie die anstehenden US-Wahlen.

Aktienanalyse online: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 11:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 40,60 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 0,99 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 203 207 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 5,1 Prozent zu Buche. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht.

