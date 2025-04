DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Deutsche Bank Research hat DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die vom Finanzvorstand bestätigte Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebit) im ersten Quartal entspreche den Aussagen des Logistikers zur Vorlage der Jahreszahlen im März, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. DHL sei auf dem Weg für weiteres Wachstum.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:33 Uhr um 3,2 Prozent auf 36,09 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 38,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 902 885 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 6,2 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.05.2025 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

