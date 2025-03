ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DHL Group von 37,00 auf 42,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu passte seine Schätzungen in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung an die Ergebnisse der Bonner im Jahr 2024 an. Das Geschäft laufe aktuell recht lustlos, mittelfristig besserten sich aber die Konjunkturaussichten in Europa./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 00:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 00:59 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.