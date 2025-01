DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Outperform in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Das Papier sei weiter attraktiv bewertet, schrieb Analyst Alexander Irving am Dienstag vor den Quartalszahlen europäischer Logistiker. Die Express-Sparte sollte sich gegenüber niedrigen Erwartungen gut entwickelt haben.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 36,24 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 13,13 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 417 173 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 6,7 Prozent nach oben. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren.

