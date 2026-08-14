Di-Nikko Engineering: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Di-Nikko Engineering präsentierte am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 22,62 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8,29 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,31 Milliarden JPY – ein Plus von 17,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Di-Nikko Engineering 8,81 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at