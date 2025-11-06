HANDS CORPORATION Aktie
WKN DE: A2DHZ2 / ISIN: KR7143210003
|
06.11.2025 02:02:00
Diamond Hands vs. Paper Hands: Beyond Meat Stock
The Beyond Meat (NASDAQ: BYND) saga seems to be over for now.The plant-based meat stock became the latest meme stock in October when it surged nearly 1,400% in less than a week as it converted $1.1 billion in debt into 316 million shares, increasing shares outstanding by nearly five times.That injected a ton of liquidity into the stock at the same time as an argument spread across social media sites like Reddit and X that the stock was heavily shorted. As a result, trading volume spiked in the stock, and shares soared, peaking on Oct. 22. The stock then lost 79% over the remainder of the month, falling in nearly every session to close down at $1.65. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|Beyond Meat
|1,10
|-0,45%
|Diamond Holdings Inc Registered Shs
|0,00
|9 900,00%
|HANDS CORPORATION LTD. Registered Shs
|1 379,00
|-1,78%
