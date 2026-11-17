Vitalik Buterin, an Ethereum (CRYPTO:ETH) co-founder, may have just put the coin on an apparent collision course with Bitcoin (CRYPTO:BTC) by arguing that investors should value Ethereum as a store of value rather than as a fee-burning token with a declining supply. In his Nov. 8 thread on X (formerly Twitter), Buterin also said that Ethereum's holders shouldn't be too concerned if the coin's supply continues to expand over time, because "the value of ETH comes from elsewhere."

Preserving wealth via scarcity as a store of value is Bitcoin's entire pitch. For the record, it's also one that Ethereum has seemed to make even before Buterin's comments. But is there really enough room in the crypto sector for more than one store of value?

Image source: Getty Images.

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