Die Börsenbuben - Rechnet sich KI?

Rechnen sich die gewaltigen Investitionen in KI, die die großen "Hyperscaler" tätigen, überhaupt irgendwann? Diese Sorge treibt immer mehr Marktteilnehmer um und die Werte - von Korea bis USA - geraten unter Druck. Ein Thema, das die Börse derzeit bewegt, aber Mani Schmid und Uli Kirstein behandeln noch mehr: Die Berichtssaison, Probleme von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle durch KI vielleicht hinfällig werden, der Irankrieg und die Fed, die eine denkerische Pause einlegt. Und zum Schluss: Was ist eigentlich T7, wenn es kein Auto ist?