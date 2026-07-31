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31.07.2026 10:21:40
Die Börsenbuben - Rechnet sich KI?
Rechnen sich die gewaltigen Investitionen in KI, die die großen "Hyperscaler" tätigen, überhaupt irgendwann? Diese Sorge treibt immer mehr Marktteilnehmer um und die Werte - von Korea bis USA - geraten unter Druck. Ein Thema, das die Börse derzeit bewegt, aber Mani Schmid und Uli Kirstein behandeln noch mehr: Die Berichtssaison, Probleme von Unternehmen, deren Geschäftsmodelle durch KI vielleicht hinfällig werden, der Irankrieg und die Fed, die eine denkerische Pause einlegt. Und zum Schluss: Was ist eigentlich T7, wenn es kein Auto ist?
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